عميدة إعلام القاهرة ووكيلة الكلية تتفقد سير امتحانات الدراسات العليا.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تفقدت الدكتورة سلوى العوادلي القائم بأعمال عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة أعمال امتحانات طلاب برامج الدراسات العليا وذلك بصحبة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث للاطمئنان على سير الأجواء الامتحانية على سير امتحانات برامج الدراسات العليا يناير ٢٠٢٤، داخل أروقة ومدرجات كلية الإعلام، في امتحانات برامج الدبلومات في تخصصات الإعلام الرقمي والاتصال السياسي والإنتاج التليفزيوني وبرنامج الماجستير الإلكتروني للعام الجامعي 2023/2024.

تابعت القائم بأعمال عميد الكلية خلال جولتها التفقدية مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بضوابط عمل اللجان الامتحانية ومراقبة دقة التزام لجان الكنترول بتعليمات وتوجيهات د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

من جانبها، قالت القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الجولة التفقدية هدفت إلى التحقق من مدى الالتزام بتعليمات محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددة على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير اقصى درجات الانضباط، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة وفقاً للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.

وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية على أن امتحانات برامج الدراسات العليا في الكلية تأتي في اطار توجيه الدكتور محمد الخشت، حيث تم الحرص على الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

ونوهت إلى أن الامتحانات المنعقدة شهدت التزام وانتظام سير العملية الامتحانية على ما يرام دون أي تأثر، وأن كافة التعليمات الموجهة لتنظيم سير الامتحانات تسير بشكل جيد.