مناظرة حالات الشريان الأورطي.. فريق طبي بريطاني يصل مستشفى أمراض القلب ١٣ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تستضيف مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الجاري، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس.

ومن المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا.

والبروتوكول يشمل التعاون مع مستشفيات Royal Brompton وHarefield في لندن، وهي جزء من Guy’s and St Thomas ’Foundation Trust، في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

ويهدف هذا التعاون تدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأوسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس؛ بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها.