قوى الأمن: تراجع بعض الجرائم الهامة المرتكبة خلال 2023 مقارنةً مع 2022 بنسبة 26,2%

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "تراجعًا ملحوظًا بعدد بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيّارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال العام 2023، مقارنةً مع عام 2022، كما جرى توقيف 12,299 شخصًا خلال العام المنصرم".

وأوضحت جريمة سرقة السّيّارات تراجعت بين العامين 2022 و2023 بنسبة 4,65%، سلب السّيّارات 34,56%، القتل 10،73%، جريمة النّشل تراجعت في 2023 بنسبة 37,58% عمّا كانت عليه في عام 2022، السّرقة الموصوفة بنسبة 33,89%، وجريمة سلب الأشخاص تراجعت بنسبة 3,78%؛ أي في المجموع تراجعت نسبة عدد من الجرائم الهامّة بنسبة 26,2%".

وأكّدت المديريّة أنّ "على الرّغم من الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ فيها ​لبنان​، فإنّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيّين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكريّة والأمنيّة"، ودعتهم إلى "التّحلّي بروح المسؤوليّة من خلال التّعاون معها، لجهة الإبلاغ عن الجرائم الّتي يشاهدونها على رقم الطّوارئ 112، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة".