ماغرو التقى العبسي: الملفات الداخلية معقدة خصوصًا أن رغبة الأفرقاء بإيجاد الحلول غير مكتملة بعد

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، سفير فرنسا في ​لبنان​ هيرفيه ماغرو، ومدير البروتوكول في السفارة زاهر ابي راشد، في المقر البطريركي في الربوة.

وكانت جولة افق تم خلالها استعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة، في ظل الحرب في المنطقة، ورأى ماغرو أنّ "الملفّات الدّاخليّة معقّدة، خصوصًا أنّ رغبة الأفرقاء في إيجاد الحلول غير مكتملة بعد".

ثمّ التقى العبسي سفير لبنان لدى ​سلطنة عمان​ ألبير سماحة، واطّلع منه على أوضاع اللّبنانيّين في السّلطنة.

وكان العبسي قد استقبل رئيس الجمعية العالميّة للروم الملكيين الكاثوليك يوسف بخاش، واطلع منه على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاغتراب للملكيين الكاثوليك حول العالم المقرر عقده مبدئيا في حزيران المقبل، من ضمن نشاطات السنة اليوبيلية الـ300 للشراكة مع الكرسي الرسولي.

كذلك التقى مفتش عام ​قوى الأمن الداخلي​ العميد فادي صليبا، واطلع منه على الاوضاع العامة في البلاد، في ظل الوضع الاقليمي السائد وتداعياته على لبنان.

بعدها، التقى قنصل توفالو في لبنان غابي ابو رجيلي، الّذي شكره على الرقيم البطريركي ابان تشييع شقيقه رئيس رابطة الروم الكاثوليك الراحل مارون أبو رجيلي.

كما استقبل قائد جهاز امن السفارات العميد موسى كرنيب، مدير مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض، رجل الاعمال شادي هبر والمصرفي الكسندر سالم.