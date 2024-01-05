نقابة المالكين: نطالب ميقاتي بإرسال قانون الإيجارات غير السكنية إلى الجريدة الرسمية للنشر

طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بـ"إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى الجريدة الرسمية للنشر، بعدما وافق مجلس الوزراء في 19 كانون الأول الماضي على إصداره، من ضمن القوانين التي أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحكومة للإصدار والنشر".

وأعربت في بيان، عن استغرابها "خطوة رئيس الحكومة غير الدستورية في عدم النشر لغاية الآن، وهو يعلم حجم الأسى الذي يشعر به المالكون، وقد انتظروا 40 عاما حتى صدور هذا القانون، لتأتي هذه الخطوة فتزيد من مأساتهم ومعاناة عائلاتهم".

وتساءلت النقابة: "كيف يدفع 84 ألف مستأجر الإيجارات الجديدة؟ ولماذا لا يستطيع المستأجر القديم أن يدفع البدل الجديد كما يدفعون؟ لماذا التمييز بين المستأجرين أنفسهم؟ ألا تكفي 40 عاما من الإيجارات القديمة؟ لماذا يبيع المستأجر بالدولار النقدي أو بسعر صرف 90 ألف ويريد أن يدفع البدلات القديمة؟"

وسألت: "هل أن بيانات تصدر عن عدد قليل جدا من المستفيدين من قانون الإيجارات القديم، تستطيع للأسف أن تعطل نفاذ قانون جديد يعيد الحق إلى أصحابه؟ هل أصبحت نقابات المهن الحرة أقوى من الدولة وأقوى من الدستور والقانون؟ هل أصبحت أملاكنا بحكم المصادرة لمصلحة الأطباء والمهندسين والمحامين وبالمجان؟ هل أصبح حق الملكية الفردية وجهة نظر؟"

كما أبدت استغرابها لـ"صمت الأحزاب التي تدعي الدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، فيما ينتهك الدستور وتصادر الصلاحيات وتنتقل إلى رئيس الحكومة من دون أي موقف أو صوت. فهل حقيقة تدافع هذه الأحزاب عن صلاحيات الرئيس؟".

وركّزت النّقابة على "أنّنا أمام دستور جديد يفرض بالقوة والممارسة، وإلا كيف لقوانين أن يقرها مجلس النواب، ألا تنشر في الجريدة الرسمية رغم انقضاء مهلة 15 يوما المعطاة لرئيس الحكومة للنشر؟ كنا ننتظر منكم مواقف حازمة ومتشددة بهذا الخصوص، لكن صمتكم كان مريبا جدا".