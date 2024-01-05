غانتس: الهجوم على رئيس الأركان بمجلس الوزراء دوافعه سياسية وعلى نتانياهو اختيار الوحدة أو السياسة

أشار الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أنّ "الهجوم على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي في مجلس الوزراء دوافعه سياسية، وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة".

وأمس، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان ووزراء؛ بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من تشرين الأول المنصرم.

وذكر أنّ الجلسة شهدت مشادات حادة وصراخا، ما دفع نتانياهو إلى إيقافها، وأضاف الموقع أنّ وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، بسبب تعيين شاؤول موفاز الذي أشرف على خطة الإنسحاب من غزة على رأس فريق التحقيق.

من جانبها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين عسكريين غادروا اجتماع المجلس المصغر بعد هجوم الوزراء على رئيس الأركان.