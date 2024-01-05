القبائل الفلسطينية وعشائرها: ندعم المقاومة وإدارة غزة شأن فلسطيني

أعلنت القبائل الفلسطينية وعشائرها، في بيان، أنها تدعم المقاومة وإن إدارة غزة شأن فلسطيني، لافتة إلى أن "حديث قادة الاحتلال عن تولي العشائر إدارة الحياة المدنية في غزة كلام مثير للسخرية، لن يتعاطى معه إلا من يدور في فلك الاحتلال وأذنابه وهو مرفوض جملة وتفصيلًا".
وأكدت أن "القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لن تكون إلا صمام أمان لشعبنا ومقاومتنا الباسلة"، مشددة أن "المقاومة الفلسطينية تواجه حرب إبادة يشنها الاحتلال الصهيوني النازي والإدارة الأميركية في حرب عدوانية يندى لها جبين البشرية جمعاء".
وشددت على دعمها الكامل والمطلق للمقاومة الفلسطينيةـ "التي قادت معركة طوفان الأقصى بكل براعة واقتدار، وصنعت تحولًا استراتيجيًا على مستوى القضية الفلسطينية؛ بل على مستوى العالم بأسره".
ورداً على من يراهنون على تهجير الفلسطينيين، أكدت أن الفلسطينيين "لن يغادروا أرضهم مهما بلغت التضحيات وأن كل ثمن نقدمه لأجل فلسطين هو رخيص في سبيل هذه الأرض المقدسة، وندعو المقاومة لضرب الاحتلال بقوة في كل مكان حتى يرضخ لشروط شعبنا ويخرج من غزة ذليلًا صاغرًا يجر أذيال الهزيمة والخزي والعار".
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