قصف إسرائيلي يستهدف أطراف كفركلا ودير ميماس وحولا والعديسة

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي كفركلا ودير ميماس في جنوب لبنان.

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ المدفعية الإسرائيلية تستهدف بعدة قذائف اطراف بلدة حولا وأطراف بلدة عديسة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات مستمرة من الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.