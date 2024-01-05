وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ الأحد زيارة للشرق الأوسط تشمل لبنان وتبحث الوضع عند الحدود اللبنانية الجنوبية

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد جولة في الشرق الأوسط هي الرابعة لها في هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، على ما أعلن الناطق باسم الوزارة سيباستيان فيشر.

وأشار فيشر في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الألمانية في برلين، إلى أنّ أنالينا بيربوك ستلتقي خلال جولتها التي تبدأ في إسرائيل، نظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

ويفترض أن تعقد بعد ذلك محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيرها الفلسطيني رياض المالكي.

ثم تزور بيربوك مصر حيث تلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل أن تتوجّه إلى لبنان. ولم يشر فيشر إلى الجهات التي ستلتقيها الوزيرة في بيروت.

وأوضح الناطق أنّ المحادثات التي ستجريها بيربوك ستشمل "الوضع الإنساني المأسوي في غزة" والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، و"الوضع المضطرب جداً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، بالإضافة إلى "الجهود المبذولة لتحرير الأسرى لدى حماس".