أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الجمعة 5-1-2024 موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة".
وأعلن، في بيان آخر، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الجمعة 5-1-2024 تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع بركة ريشا وتموضعًا لجنود العدو بمحيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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