"حزب الله": استهدفنا موقع بركة ريشا وتموضعًا لجنود العدو بمحيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الجمعة 5-1-2024 موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة".

وأعلن، في بيان آخر، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الجمعة 5-1-2024 تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة".