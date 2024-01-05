فرنجية استقبل السفير الروسي في بنشعي وبحثا في التطورات محليا وإقليميا

استقبل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير جمهورية روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف، في حضور أنطوان مرعب. وكان بحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان.

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