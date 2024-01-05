شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة التغيرات المناخية.. جهود مصرية كبيرة في إقامة المشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية فى مشاريع الطاقة الخضراء، وجاءت تلك الجهود تحديدا في مجالي البيئة وتغير المناخ وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضحت أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.