بالأسماء.. 6 مصابين بينهم طفلين في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الجمعة، في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال مدينة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص وهم: ميلاد. م - 37 سنة، وتوماس.ي - 10 أعوام، وياسر. ذ - 45 سنة، وأسامة.خ - 42 سنة، وشنودة. أ - 6 أعوام، وهاني. م - 36 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.