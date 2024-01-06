الأمم المتحدة: غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق

أشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة مارتن غريفيث، الى أن "قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق".

وذكر غريفيث، في بيان، أنه "بعد 3 أشهر من الهجوم المروع في 7 تشرين الأول، أصبحت غزة مكانا للموت واليأس"، لافتاً الى أن "عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا أو أُصيبوا، وأن العائلات كانت تنام في العراء وكانت درجات الحرارة منخفضة".

وأكد غريفيث أن "المناطق التي صدرت أوامر للمدنيين بالانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم تم قصفها"، مضيفاً "المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيًا مكتظة بالمرضى المصابين، وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية".