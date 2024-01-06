أشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة مارتن غريفيث، الى أن "قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق".
وذكر غريفيث، في بيان، أنه "بعد 3 أشهر من الهجوم المروع في 7 تشرين الأول، أصبحت غزة مكانا للموت واليأس"، لافتاً الى أن "عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا أو أُصيبوا، وأن العائلات كانت تنام في العراء وكانت درجات الحرارة منخفضة".
وأكد غريفيث أن "المناطق التي صدرت أوامر للمدنيين بالانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم تم قصفها"، مضيفاً "المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيًا مكتظة بالمرضى المصابين، وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.