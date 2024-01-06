شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"إسكان النواب": الحياة السياسية بعد الحوار الوطنى باتت أكثر تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطني حقق إنجازات كبيرة على مدار الفترة الماضية، فقد رصدنا هذه النتائج الإيجابية على صعيد الحياة السياسية في مصر، بعد أن نجح في خلق أرضية تعددية وتنافسية تثرى المناخ السياسي.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن جلسات الحوار الوطني ساهمت في تفعيل الدور الحقيقي للأحزاب السياسية، للتواصل الجماهيري مع المواطنين، لافتًا إلى أن أحدث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وخير دليل على هذا الزخم الإيجابي المشاركة الكبيرة واتساع قاعدة الناخبين الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية في السباق الانتخابي.

ونوه "الفيومي"، إلى أن الحوار البناء هو الطريق الوحيد لبناء الوطن والجمهورية الجديدة، مشيدا بالتغيرات التي طرأت على الحياة السياسية في مصر بعد اطلاق جلسات الحوار الوطني، خاصة أن كافة المقترحات التي خرج بها خلال الجلسات الماضية وجدت طريقها على أرض الواقع وتم تحقيقها في وقت قياسي.