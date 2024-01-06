شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينظم حصول المعلمين على الإجازات الاعتيادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند القانون رقم 139 لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، مهمة تحديد أيام العمل في المدارس على مدار الأسبوع للمحافظ، حيث نصت المادة 83، أن يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.

المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.

المعلم الخبير أربعين يومًا.

كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.