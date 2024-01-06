شخصيات سياسية هنأت بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

توالت المعايدات من قبل الشخصيات السياسية في لبنان بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.

بدوره، ذكر النائب سيمون أبي رميا، أنّ "للأرمن تاريخ طويل مع المسيحية التي اعتنقوها كدين رسمي في العام 301 ميلادي، ليصبحوا أول دولة في العالم تعترف بالمسيحية كديانة رسمية".

وأضاف "ميلاد مجيد لشركائنا في المواطنة من الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية على امل تحقيق اهدافنا المشتركة في لبنان سيداً ومستقراً ومزدهرا".

من جانبه، أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّه "ميلاد مجيد لأبناء الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية"، متمنيًا أن "تكون هذه المناسبة شعلة تنير درب الوحدة والتناغم".

وكان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قد عايد، في بيان، "أهلي وأبناء طائفتي الأرثوذكس اللبنانيين بالميلاد المجيد"، متمنيًا لهم "الخير والصحة والسعادة أينما كانوا في لبنان والمهجر حيث انتشروا ونجحوا وحافظوا على إيمانهم المسيحي وتاريخهم وتقاليدهم وعاداتهم ولغتهم التي ورثوها من الآباء والأجداد".

وقال: "لقد اندمج الأرمن مع اخوانهم اللبنانيين، وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الكيان اللبناني، تاريخاً وثقافة وعلماً وصناعة وتجارة وفنّاً وموسيقى"، متمنيًا "حلول السلام والأمن والاستقرار في ربوع لبنان العزيز والغالي على قلوب جميع اللبنانيين، وأن تعود عجلة التنمية الاقتصادية والانتاج باندفاع، ونعلي مداميك الثقة في الأسواق العالمية".