قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تتوجه إلى هايتي لمواجهة عقبات كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - ستواجه البعثة متعددة الجنسيات التي تقودها كينيا والتي تهدف إلى دعم الشرطة الوطنية الهايتية في حربها ضد العصابات تحديات متعددة وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بلجيكا يوم الجمعة (5 يناير).

الفساد ، والروابط بين الشرطة والسياسيين والعصابات ، والسجون المكتظة ، وضباط الشرطة الذين يفوق عددهم ، وصعوبات حماية المدنيين في حرب المدن هي بعض التحديات العديدة المدرجة في التقرير.

وجاء في التقرير "لكل هذه الأسباب، سيكون التحضير ذا أهمية حاسمة".

وتشير التقديرات إلى أن أقل من 10 آلاف ضابط في الخدمة في أي وقت في بلد يزيد عدد سكانه عن 11 مليون نسمة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون هناك حوالي 25000 ضابط نشط ، وفقا للأمم المتحدة.

وقال دييغو دا رين، من مجموعة الأزمات الدولية، الذي أمضى ما يقرب من شهر في هايتي أواخر العام الماضي لإجراء بحث للتقرير: "إن الشرطة أقل عددا وعتادا من العصابات".

وقال إن الأشخاص الذين قابلهم كانوا متشككين للغاية في نشر القوة، بالنظر إلى أن مجلس الأمن الدولي وافق عليها في أكتوبر الماضي، بعد عام من طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري التعبئة العاجلة لقوة مسلحة دولية.

العديد من القضايا "تركت دون أن تقال"

تسيطر حوالي 300 عصابة على ما يقدر بنحو 80٪ من العاصمة بورت أو برنس ، حيث تصل مخالبها شمالا إلى سلة الغذاء في الجزيرة.

وفي العام الماضي، يشتبه في أن العصابات قتلت ما يقرب من 4000 شخص وخطفت 3000 آخرين، وهو ارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وأجبر أكثر من 200,000 شخص على الفرار من مجتمعاتهم حيث أضرمت العصابات النار في المنازل وقتلت واغتصبت السكان.

وفي أغسطس الماضي، قال جيمي شيريزييه، وهو ضابط شرطة سابق يعتبر أقوي زعيم عصابة في هايتي، إنه سيقاتل أي قوة مسلحة أجنبية إذا ارتكبت انتهاكات.

وقال دا رين إنه أجرى مقابلة مع خبير أمني هايتي لم يرغب في الكشف عن هويته خوفا من الانتقام ونقل عنه قوله: "أين مرافق السجون لوضع الآلاف من أفراد العصابات؟ هل يقترح المجتمع الدولي أن نقتل الآلاف من الفتيان؟ ما هي الهياكل القائمة لإعادة إدماج هؤلاء الشباب في المجتمع؟ أشعر بالفزع مما لم يقال".

وقالت مجموعة الأزمات الدولية إنها أجرت مقابلات منفصلة مع مصدرين داخل الشرطة الوطنية في هايتي نقل عنهما قولهما إن كبار القادة تمكنوا في السابق من منع القبض على زعيم عصابة قوي بسبب صلاته المزعومة بالسياسيين أو الشرطة.

وذكر التقرير أنه حتى لو نجحت المهمة، يجب على المسؤولين وقف تدفق الأسلحة والذخيرة إلى هايتي، وقطع "الرابطة القوية بين العصابات والنخب التجارية والسياسية الهايتية".

ولم تنتشر القوة المتعددة الجنسيات المدعومة من الأمم المتحدة بعد في انتظار صدور حكم قضائي في كينيا.

كما تعهدت بوروندي وتشاد وجامايكا والسنغال وبليز بإرسال قوات للبعثة المتعددة الجنسيات.