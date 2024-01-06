جيمس صموئيل العرض الأول ملحمة الكتاب المقدس 'كتاب كلارنس'

ياسر رشاد - القاهرة - انتقل جاي زي وجيمس صموئيل من الغرب القديم بفيلمهما لعام 2021 "كلما سقطوا أصعب" إلى العهد الجديد مع "كتاب كلارنس".

عرض مغني الراب الذي تحول إلى منتج والموسيقي الذي تحول إلى كاتب ومخرج تعاونهما الأخير، في لوس أنجلوس.

"قال شون "جاي زي" كارتر على السجادة الحمراء عندما سئل عما يريد أن يكون إرثه، "أريد فقط أن أستمتع، أريد أن أطرح منتجا أؤمن به، أريد أن أمثل ثقافتي ، من الواضح ، كما تعلمون ، أننا وضعنا أنفسنا في الغرب القديم بشكل صحيح. والآن نحن نضع أنفسنا ، كما تعلمون ، في العهد الجديد كما ينبغي أن نكون ، كما تعلمون ، هذا كل شيء .

يتتبع الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و 16 دقيقة كلارنس الذي يأسره قوة المسيح الصاعد الذي يسعى إلى أن يصبح "حزينا" يبحث عن طرق لتحقيق الربح من نجومية المسيح الجديدة.

تم الكشف عن المشروع لسنوات في صنع المخرج والكاتب جيميس صموئيل.

"هل تعرف ماذا؟ لقد حان الوقت دائما لرواية القصة لكن لم يكن أحد سينجح. كان علي أن أكون في وضع يمكنني من صنعه لكن الوقت كان دائما".

"لقد كتبتها ، وقمت بصياغتها في أوائل عام 2000 ، وصياغة الفكرة. عملت على اثنين من الأغاني في عام 2005. لكنني كتبته في عام 2017 ، ثم ظهر "The Hard They Fall" ، وكنت أعرف فقط أنه يجب علي الذهاب إلى الغرب القديم ، ثم العهد الجديد ، هل تعرف ما أعنيه؟ لذلك ، أفترض أنه كان مجرد وقت في حياتي ، لكن في الحقيقة ، كان الوقت دائما ".

أوقات الكتاب المقدس

تم تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه في عام 29 بعد الميلاد في إيطاليا والقدس.

من بين أعضاء فريق التمثيل بنديكت كومبرباتش ، لاكيث ستانفيلد ، عمر سي ، آنا ديوب.

أعربت الممثلة الأمريكية المولودة في داكار آنا ديوب عن سعادتها بالعمل على مشروع تدور أحداثه في مثل هذه الحقبة التاريخية.

"لم أكن أعرف أبدا أنني سأفعل ذلك ، كما كنت آمل ، لكنني لم أكن أعرف أنه في مرحلة ما من مسيرتي المهنية سأكون قادرا على لعب دور خلال هذا الوقت ، لأننا لا نرى قصصا عن أشخاص مثلنا خلال هذا الوقت.

وهذا أصلي تماما بهذه الطريقة. لم نر هذا".

وأضاف الممثل الفرنسي عمر سي، أن كان الأمر مذهلا لأننا صورنا ذلك في إيطاليا في ماتيرا ، والمدينة مستعدة بالفعل لذلك، إنها مجموعة في حد ذاتها ، كما تعلمون ، ومع كل العمل الذي قاموا به كان مثل ، فقط نحن عدنا إلى الزمن. كان من الرائع أن أكون حول ذلك لأسابيع. كما تعلمون ، كان ذلك مكثفا حقا وأعطى أجواء خاصة لتصوير ذلك .سيعرض الفيلم الذي يمزج بين المغامرة والكوميديا والدراما لأول مرة في 12 يناير في الولايات المتحدة.

يكافح كلارنس من أجل العثور على حياة أفضل ، ويأسره قوة المسيح الصاعد وسرعان ما يخاطر بكل شيء لنحت طريق إلى الوجود الإلهي.

تتميز الموسيقى التصويرية الأصلية لكتاب كلارنس بموسيقى جديدة للفنانين النيجيريين يمي ألاد وأديكونلي جولد.