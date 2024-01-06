كوريا الشمالية تطلق 40 طلقة مدفعية ردا على جارتها الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت كوريا الشمالية اليوم السبت أكثر من 60 طلقة مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية

وجاء إطلاق كوريا الشمالية للقذائف، بعد يوم من تدريبات مدفعية سابقة أجرتها كوريا الشمالية، دفعت جارتها الجنوبية إلى الرد بتدريباتها الخاصة في نفس المنطقة.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت القذائف بعد ظهر يوم السبت، وأنها رصدتها باستخدام رادارات الدفاع الجوي الكورية الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن كوريا الجنوبية تحث كوريا الشمالية بشدة على وقف الأعمال التي تزيد من التوترات.

وقالت الهيئة إن كوريا الجنوبية ستتخذ خطوات عسكرية مماثلة إذا واصلت كوريا الشمالية تدريباتها المدفعية التي تشكل تهديدا للمواطنين الكوريين الجنوبيين، وأنها ستتعامل "بقوة كبيرة" مع أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أمس الجمعة، نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من المنطقة، ما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات إطلاق نار خاصة بها ردا على ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن القوات في جزيرتين حدوديتين أطلقت قذائف مدفعية جنوب الحدود البحرية، وذكرت وسائل إعلام محلية إن كوريا الجنوبية أطلقت 400 طلقة.

وطلبت السلطات قبل تدريبات كورية الجنوبية، من السكان في 5 جزر رئيسية بالقرب من الحدود البحرية الغربية إخلاءها إلى أماكن آمنة بسبب مخاوف من رد كوريا الشمالية بإطلاق النار، وتم رفع أمر الإخلاء بعد ساعات قليلة.