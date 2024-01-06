قائد الجيش السوداني يرفض المفاوضات مع قوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لن يقبل التفاوض مع قوات الدعم السريع.

أشار البرهان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أن قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ارتكبتها.

وفي حديثه إلى الجنود في ولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، أكد قائد القوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم "في غرب دارفور وفي جميع أنحاء السودان".

قال إنهم جعلوا أي مصالحة أو صفقة مع قوات الدعم السريع غير مقبولة.

يأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه الجنرالات المتحاربون الشهر الماضي على عقد اجتماع وجها لوجه وبدء محادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار ، وفقا لما ذكرته كتلة شرق إفريقيا الإقليمية إيغاد.

أمضى قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو الأشهر الأولى من الحرب في الظل لكنه كان نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي.

شرع في جولة في شرق إفريقيا مؤخرا. يوم الجمعة (5 يناير) ، كان في كيغالي ، رواندا.

وخلال رحلاته، ادعى أنه ملتزم بوقف الأعمال العدائية في السودان، وأشار إلى "التحديات الناشئة عن إحجام القوة المعارضة وجهودها المتعمدة لإطالة أمد هذا الصراع".

9 أشهر من الحرب بين كبار الجنرالات السودانيين جلبت الدمار على الأمة وقتلت أكثر من 12000 شخص.