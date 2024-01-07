ملك الأردن التقى بلينكن: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني "رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وشدد على ضرورة "تمكين أهالي غزة من العودة لبيوتهم".

وحذر عبد الله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة"، مشددا على "ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".

وجدد التأكيد على "أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام". كما أكد "رفض محاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".

ولفت إلى أن "ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة"..