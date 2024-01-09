إدارة وحدة الكوارث باتحاد بلديات صور اوضحت ما حصل بين مديرة مدرسة صور ونازحين من القرى الحدودية

اشارت إدارة وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، الى انه "عطفًا على الاخبار المتداولة حول مشكلة بين مديرة مدرسة صور الرسمية المختلطة ونازحين من القرى الحدودية إلى المدرسة المعتمدة مركز إيواء منذ بداية الأزمة يهمنا أن نوضح انه حصل سوء تفاهم بين مديرة المدرسة وبعض النازحين على مواضيع تتعلق بإيوائهم، وبعد تفاقم المشكلة ومعرفة المعنيين في وحدة ادارة الكوارث بتفاصيلها تم التواصل مع المنطقة التربوية وادارة المدرسة، حيث حضر مدير وحدة الكوارث إلى المدرسة وتم معالجة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة التي ترضى الطرفين وتصب في مصلحة النازحين والحفاظ على كرامتهم التي نحرص جميعًا على الحفاظ عليها".

ولفتت الى ان "ادارة الاتحاد وإدارة المدرسة اذ نعتبر كل النازحين أهالينا وكرامتهم من كرامتنا"، مؤكدة انه "لم يتم طردهم كما يتم الترويج له".