ميقاتي اجتمع مع لاكروا ووزراء ونواب واكد استعداد لبنان الدخول في مفاوضات لتحقيق الاستقرار في الجنوب

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" ارولدو لازارو، والمستشار السياسي هيرفيه لو كوك التطورات في الجنوب والمساعي الجارية لوقف الحرب في غزة.

وكرر ميقاتي خلال الاجتماع التأكيد"مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي"، مشيرا الى أننا "طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان. الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة امر مقبول؟".

وشدد على "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".

بدوره دعا لاكروا كل الاطراف الى التهدئة، والى دعم الجيش في جنوب لبنان واستمرار التعاون بينه وبين اليونيفيل بشكل وثيق".

في سياق منفصل، عقد ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، ونواب "اللقاء الديموقراطي"مروان حمادة، اكرم شهيب، هادي ابو الحسن، وائل ابو فاعور، بلال عبد الله، راجي السعد وفيصل الصايغ.

واشار شهيب، بعد الاجتماع الى اننا "التقينا ميقاتي الذي كان حريصا على ما طرحناه في وجود وزير البيئة، وقد نجحنا مع وزارة البيئة بالامس بوضع خطة مؤقتة لمشكلة النفايات لمنطقة الجبل وبيروت والضاحية الجنوبية، من خلال تمديد عمر المطمر لمرحلة زمنية معينة، حتى تستطيع البلديات في المستقبل ان تقوم بواجباتها في موضوع جمع النفايات او فرزها او الطمر الصحي".

ولفت الى ان "في الوقت نفسه عرضنا على ميقاتي خطة طارئة واخرى مستقبلية وضعتهما وزارة البيئة، وهذا الامر يتطلب منذ الان اعادة تأهيل وتشغيل معمل الفرز في العمروسية، ودعم وتمويل معمل الفرز في منطقة السويجاني في الشوف الاعلى وتطوير معامل الفرز في بعض قرى عاليه، اضافة الى دراسة امكانية استحداث خلية جديدة في مطمر الكوستابرافا".

وذكر اننا "بحثنا حق القرى المحيطة بمطمر الناعمة والذي كان اقفل بقرار من مجلس الوزراء وهو ينتج 6 كليوميغاوات ساعة كل يوم من غاز الميثان، ومن حق هذه القرى الانارة الدائمة من الكهرباء المنتجة من هذا المطمر. وقد وعد بالمساعدة في هذا الموضوع وجرى اتصال بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي ساجتمع معه غدا لمتابعة الملف، وايضا هناك استحقاقات للبلديات المحيطة يجب ان تسدد كاملة. الاهم الان هو اننا قمنا بحماية العاصمة والضاحية وقرى الجبل باقضيتها الثلاث من مشكلة النفايات لمرحلة معينة على امل ان يكون هناك حل شامل في المستقبل ونتخلص من النفايات الصلبة المنزلية بحل علمي موضوعي نستطيع من خلاله انهاء هذه المشكلة الذي اصبح لها من العمر الزمن الطويل".