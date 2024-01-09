بسبب غزة وإسرائيل.. «ماكدونالدز» تعترف بتأثير المقاطعة على مبيعاتها

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز" كريس كيمبتشينسكي بأن أعمال سلسلة مطاعم الوجبات السريعة تعاني ضربة "ملموسة"، حيث يقاطعها عملاء الشركة في الشرق الأوسط بسبب دعمها لإسرائيل.

وأعلن "كيمبتشينسكي" أن الشركة خسرت أكثر من 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال 4 أيام.

وفي ختام جلسة الجمعة الماضية، هبط سهم الشركة بنسبة 0.95% مدفوعا بتصريحات رئيس السلسلة، حول أدائها في الشرق الأوسط وخارجها خلال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفقا لبيانات الشركة في بورصة «وول ستريت»، فقد تراجعت القيمة السوقية للسهم في جلسة الجمعة الماضية، بنسبة 0.95% إلى 288.0 دولارا للسهم، وتراجع 2.9% أو 9 دولارات منذ جلسة 2 يناير الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، أن المعلومات الخاطئة حول دعم الشركة لإسرائيل لها تأثير ملموس على مبيعاتها في الشرق الأوسط.

ولم يكشف عن أي أرقام حول نسب التراجع المسجلة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وهي الفترة التي ترافقت مع دعوات عربية ودولية لمقاطعة سلسلة المطاعم الأمريكية بعد أن نشرت شركة "ماكدونالدز" في دولة الاحتلال صورا تظهر توزيعها وجبات مجانية على جنود في الجيش، الأمر الذي أوجد حالة رفض واسعة.

وكان عديد كبير من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي قد دشنوا حملات المقاطعة لـ"ماكدونالدز" وشركات غربية أخرى بعد دعمهم لإسرائيل.

وجاءت المقاطعة، كرد فعل أمام الدعم التي قدمته الشركة لجنود إسرائيليين من تخفيضات ووجبات في أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وفي ووقت سابق، أعلنت سلسلة المطاعم تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي في أعقاب توتر الأوضاع بعد عملية "طوفان الأقصى".

وكتب حساب الشركة تدوينة عبر منصة "إكس": "افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية".