مباحثات يمنية أمريكية لإطلاق عملية سياسية شاملة باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفين فايجن، التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة بناءً على الجهود السعودية والعمانية.

كما تم استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على السلم والأمن الدوليين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وجدد العليمي، التزام المجلس والحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والانفتاح على كافة المبادرات من أجل وقف الحرب، وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.

وزيرا خارجية البحرين وأوزبكستان يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وما وصلت إليه من تقدم ونمو على مختلف المستويات.

كما استعرض الوزيران سبل الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أكثر اتساعًا بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

من جهة أخرى، بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني، مع سفير روسيا لدى البحرين أليكسي سكوسيريف، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البحرين وروسيا، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من نموٍ وتطورٍ في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.