بلينكن يشدد على أهمية تجنب وقوع المزيد من الضرر على المدنيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أهمية تجنب وقوع المزيد من الضرر على المدنيين في قطاع غزة وحماية البنية التحتية المدنية بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الطوارئ (كابينيت الحرب) في إطار جولته بالشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها - إن بلينكن ونتنياهو بحثا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى المُتبقيين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في جميع أنحاء القطاع المنكوب.

وأكد أنتوني بلينكن ضرورة منع توسع الصراع والسعي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وفي سياق متصل طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، المُجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية منها، ووقف القرار الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة والذي يعد قرارًا سياسيًا من أجل تكريس مُحاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

ووجه اشتية، خلال اجتماعه في رام الله مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، الدعوة للدول المانحة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وبحث اشتية مع المبعوثة النرويجية، تطورات حرب الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجدد تأكيده على أن الأولوية هي وقف العدوان على قطاع غزة، وإيصال المساعدات، ومنع التهجير واحتلال القطاع أو أجزاء منه، وفتح كافة المعابر، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال اشتية: "يجب أولا وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على خلق أفق ومسار سياسي من أجل إنهاء الاحتلال لجميع الأرض الفلسطينية بما فيها غزة والضفة وعلى رأسها القدس".