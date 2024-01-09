كتائب القسام: فجرنا فتحتي نفقين بقوات الاحتلال وأوقعنا جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

اعلنت كتائب القسام اننا "فجرنا فتحتي نفقين بقوات الاحتلال وأوقعنا جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، لافتة الى اننا "تمكنا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة قرب مفترق الكويت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

ولفتت الى ان "مجاهدينا خلال الأسبوع الماضي تمكنوا من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص".

واكدت انه "تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون"، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".