ترامب يحذّر من خطر "الفوضى" في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات القضائية بحقه

حذر دونالد ترامب الثلاثاء من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا والمرشح الجمهوري الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي الى "فوضى" في الولايات المتحدة.

واوضح ترامب للصحافيين "اعتقد انه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة للرئيس الديموقراطي جو بايدن".

وإذ اشار الى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة بايدن كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، واستطرد "ستعم البلاد الفوضى إنها سابقة سيئة جدا".