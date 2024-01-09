اشار وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى "اتفاق على خطة تتولى بموجبها الأمم المتحدة مهمة تقييم في غزة".
ولفت بلينكن في صريح له، الى انه "ينبغي إتاحة فرصة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، واعتبر بانه "السلطة الفلسطينية عليها مسؤولية إصلاح نفسها". واوضح بان "خسائر الحرب اليومية من المدنيين في غزة مرتفعة للغاية".
واردف بلينكن "أميركا تعتقد أن دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يصرف العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن".
واعلن بلينكن باننا "نريد أن تنتهي الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن، ومن الضروري أن تحقق إسرائيل هدفها وألا يتكرر ما حدث في السابع من تشرين الاول مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن اعلن الاتفاق على خطة تتولى بموجبها الأمم المتحدة مهمة تقييم في غزة: نريد أن تنتهي الحرب بأقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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