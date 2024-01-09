افادت قناة "المنار" بانه "بعد فشل العدو الصهيوني بإحراق حرج "الراهب" في الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب الحدودية بالقذائف الحارقة والقذائف الضوئية وشن غارات عنيفة لإقتلاع الأشجار قام حامية الموقع الصهيوني في "الراهب" بتمديد "انابيب" بلاستيكية بطول 200 م من الموقع بإتجاه الحرج بمساعدة "درون" كبيرة ورميه على أغصان الأشجار ويحتوي بداخله على مادة البينزين بعد إحداث فتحات في الأنبوب (كل متر فتحة) لتنقيط البينزين تمهيدا لإحراق "الحرج"، قبل أن تسارع قوةٌ من الجيش اللبناني لتفكيك هذه الانابيب وتعطيل مفعولها".

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: قوة من الجيش فككت انابيب بنزين مدها الجيش الاسرائيلي لاحراق حرج الراهب في عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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