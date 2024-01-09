هيئة البث الإسرائيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات تحسبًا لاستقبال مصابين بالآلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزارة الصحة، أوصت المشافي بالتأهب، لاحتمال استقبال مصابين بالآلاف مع احتمال توسع القتال شمالا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لكمين نفذه مجاهديها لقوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها فجروا نفقين بقوات الاحتلال .

وتابعت كتائب القسام: "فور اقتراب القوة الإسرائيلية من عيني النفقين تم تفجير النفقين، وسقطت القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وأوضحت كتائب القسامـ أن مجاهديها استهدفوا أيضًا قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة وأوقعهم بين قتيل وجريح، كما تم استهداف من نوع "همر" وصل لإنقاذ القوة وتحقق فيه إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.