يطعن جاره المدرس بـ"مطواة" بسبب إشغال الطريق في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب معلم طعنًا بآلة حادة "مطواة" اليوم الثلاثاء، على يد جاره، خلال مشاجرة بينهما بسبب وجود إشغالات في الشارع ما يتسبب في تعثر الطريق، بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شخص طعنًا بآلة حادة "مطواة" على يد جاره في قرية الظافرية بمركز قفط.

وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية، تبين إصابة "عبد الباسط.أ.أ" مدرس، طعنًا بآلة حادة "مطواة" على يد جاره بسبب خلافات على الإشغالات التي يضعها المتهم في الطريق العام مما يسبب إعاقة في المرور وتم إخطاره بإزالتها في السابق من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ولم يتم.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.