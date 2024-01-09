العلاقات الإعلامية في "حزب الله" تنفي ادعاءات اسرائيل عن اغتياله مسؤول وحدة المسيرات في الحزب

أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي، "ادّعت هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان العدو قام باغتيال من أسماه تارةً مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله او مسؤول القوة الجوية تارة أخرى. انّ العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفياً قاطعاً هذا الادّعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق وتؤكّد أنّ الاخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا الى اي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو".

وفي وقت سابق، اعلنت إسرائيل إنها "قتلت قائد الوحدة الجوية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان في ضربة جوية اليوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلانها أنه قاد هجوما على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن "علي حسين برجي قاد العشرات من الهجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وحزب الله اشتباكاتهما الأكثر دموية منذ 17 عاما".