"اير فرانس" تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتباراً من 24 الجاري بثلاث رحلات أسبوعياً

تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس" استئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتباراً من 24 كانون الثاني، بعدما تم تعليقها منذ السابع من تشرين الأول، على ما أفادت شركة الطيران الفرنسية.

واوضحت الشركة في بيان، إنّ "اير فرانس" تعتزم استئناف رحلاتها بين مطاري باريس شارل ديغول وتل أبيب اعتبارا من 24 كانون الثاني، وستسير ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأربعاء والخميس والأحد".

واوضح البيان انّ "سلامة زبائن "اير فرانس" وأطقم عملها هي أولويتها المطلقة"، لافتا الى أن "الشركة تراقب بشكل متواصل تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تحلّق طائراتها فوقها، من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن".

ويُعدّ البرنامج الجديد اكثر محدودية مما كان مُعتمداً قبل السابع من تشرين الأول، إذ كانت تُسجّل يومياً رحلتان بطائرات إيرباص "ايه 350" الكبيرة.

من جهتها، تعمل ترانسافيا، الشركة المنخفضة التكلفة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية والتي كانت علّقت رحلاتها أيضاً، "على برنامج من أجل استئناف الرحلات الجوية إلى تل أبيب اعتبارا من مطلع شباط"، على ما أفاد ناطق باسمها وكالة "فرانس برس".

وكانت مجموعة لوفتهانزا الألمانية أشارت في 15 كانون الأول إلى أن "شركات الطيران التابعة لها ستوفّر" اعتباراً من 8 كانون الثاني "20 رحلة أسبوعية من تل أبيب وإليها".

وأوقفت شركات طيران أخرى رحلاتها إلى إسرائيل.