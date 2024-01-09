المتحدث باسم البنتاغون: الوزير أوستن أجرى جراحة لمعالجة إصابته بسرطان البروستات

أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يخضع للعلاج اثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

واوضح البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستات اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا"، لكن تعيّن لاحقا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.