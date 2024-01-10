إجتماع في مكتب نبيل بدر ضم نواب اللقاء النيابي المستقل وكتلة صيدا ونواب تغييريين بحث باسم جدي للرئاسة

عُقد مساء اليوم إجتماع في مكتب النائب نبيل بدر، ضمه إلى نواب عن "اللقاء النيابي المستقل" و"كتلة صيدا" ونواب من "التغييريين"، وهم: سجيع عطيه، وليد البعريني، عماد الحوت، عبد الرحمن البزري، حليمة قعقور، إلياس جرادة، نعمت افرام، محمد سليمان وجميل عبود.

وهدف الاجتماع، بحسب بيان لمكتب النائب بدر - إلى تشكيل "لقاء نيابي وسطي جامع" يتم فيه تبادل الآراء والأفكار في مجمل الاستحقاقات والقضايا الوطنية، السياسية والاقتصادية وعلى رأسها موضوع الاستحقاق الرئاسي.

كما وتطرق الإجتماع إلى قضية "أموال المودعين" حيث إستُعرض لها عدة خطط وحلول بهدف عرضها على الجهات المعنية.

وتوافق المجتمعون على إستكمال ما تمّ البحث فيه اليوم، إضافة إلى السعي إلى إمكان الخروج بإسم جدي موحد كمرشح لرئاسة الجمهورية.