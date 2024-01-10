القسام تنشر مشاهد لحظة تفجير نفق "كمين" بجنود الاحتلال.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام، مشاهد لحظة تفجير نفق بعدد من جنود الاحتلال والذي تم تصميمه ليكون كمين لهم.

وظهر في الفيديو عدد من رجال المقاومة وهي تشاهد من خلال الكاميرات حركات جنود الاحتلال وهم يتجولون داخل النفق، وفي اللحظة المناسبة تم تفجيره بعدد منهم وأسقطوهم.

واستهدفت سرايا القدس قوة إسرائيلية منذ قليل في كمين عبارة عن حقل ألغام تم تفجيره بمجرد مرور جنود الاحتلال داخله.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: "أوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم في محور التقدم شرق غزة وفجرنا بها حقل ألغام مؤكدين وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".