النيابة تواصل التحقيق في مصرع شاب بحريق شقة بمنطقة الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالقاهرة، التحقيق في واقعة مصرع شاب حرقًا بعدما حاول قتل والده وشقيقه، بسبب خلافات الميراث بمنطقة باب الخلق.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، عقب الانتهاء من التشريح، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.. وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وأسبابه والوقوف على ملابساته.

واستمعت النيابة إلى أقوال الوالد والذي أفاد أنه فوجئ بنجله يقوم بتهديدهم بمادة مشتعلة بعد نشوب مشادة كلامية بينهم، ثم أشعل النيران بالمنزل أثناء تواجدهم بداخله، واستطاعت القفز والفرار ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وبينت التحريات والتحقيقات أن المتوفي نجله من سيدة أخرى غير والدة شقيقه محل الواقعة، وأن والده أعطاه في الميراث نصيب أكبر، مما أشعل الغيرة داخل قلب المتوفي، والذي قرر التخلص منهم، ويوم الواقعة حاول إشعال النيران بهم إلا أنهم تمكنوا من الفرار وأمسكت النيران به وتوفي متأثرًا بإصابته.

وكان فد تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة باب الخلق، التابعة للقسم، وبالفحص تبين مصرع شاب وإصابة والده، حيث إن الشاب أشعل النيران في الشقة بسبب خلافات بينه وبين والده بدافع التفرقة دفعه إلى ارتكاب الجريمة.