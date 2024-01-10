زيادة 20 مليار دولار.. تطور الدين الخارجي لمصر تزامنا مع حرب أوكرانيا (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعا بنحو 20 مليار دولار خلال 21 شهرا منذ بداية 2022، وذلك تزامنا مع اندلاع واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت لها توابع سلبية على مصر وزيادة ضغوط النقد.

وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 145.53 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021 إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.

ويأتي هذا الارتفاع خلال الفترة المذكورة، رغم تراجع مستوى الدين الخارجي خلال الربع الثالث من العام الماضي للمرة الثانية على التوالي، (بمجموع تراجع 839 مليون دولار خلال 6 أشهر)، وفق بيانات منشورة لوزارة التخطيط.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة ضغوط نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ومصر مطالبة بسداد خدمة دين (أقساط وفوائد) بنحو 39 مليار دولار خلال العام الجاري 2024 وسط استمرار أزمة تراجع موارد النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، والاستثمارات المباشرة الأجنبية.

ويقدم الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور قيمة الدين الخارجي لمصر في فترة 21 شهرا تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط.

تطور الدين الخارجي لمصر خلال 21 شهرا من بدء الحرب الروسية الأوكرانية