محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا صينيًا لبحث فرص الاستثمار - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا صينيًا يضم قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانغ يي" وممثلي شركة بيفار الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات، لبحث فرص الاستثمار في المحافظة.

أكد "الشريف" استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالمدينة، لافتًا إلى أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، وتمتلك العديد من مقومات الاستثمار، حيث أن بها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها، مثل مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود الموانئ التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.

واقترح المحافظ على الوفد زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على كافة الأصعدة وخاصة في مجال الاستثمار.