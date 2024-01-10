السجن 5 سنوات لـ"مدرس" تسبب في فقدان بصر تلميذ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، معلم بالسجن 5 سنوات لتعديه بالضرب على تلميذ بأن أمسك رأسه وصدمها في الحائط بسبب مشاجرته مع تلميذ آخر داخل الفصل، مما تسبب له في عاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور، وحسن سعيد داود، وأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

تعود وقائع القضية رقم 1214 لسنة 2023 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغ من "نوره. ع. ف" والدة المجني عليه "وليد. ق. ك" 11 عامًا تلميذ بالصف السادس الابتدائي، تتهم فيه "كرم. س. ج" معلم لغة عربية بمدرسة الرشاد الابتدائية، بتعديه بالضرب على نجلها أثناء تواجده بالفصل بأن رطم رأسه بالحائط تكرارًا مما أفقده البصر بعينه اليسرى.

واستمع ياسين عبدالله، وكيل نيابة أول أسيوط، إلى أقوال المُبلغة، والمجني عليه الذي أكد بأنه أثناء تواجده بحصة اللغة العربية التي يقوم بتدريسها المتهم، وقعت مشادة بينه وبين تلميذ آخر بسبب قلم، على إثرها قام المعلم بمعاقبته برطم رأسه في الحائط 3 مرات وعندما عاد إلى والديه اصطحباه إلى طبيب وتبين فقدان بصر عينه اليسرى.