زيلينسكي يزور دول البلطيق سعيا للمساعدات ضد روسيا

يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية وسط الهجمات الروسية المكثفة بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، لذا قام بزيارة إلى دول البلطيق، ووصل إلى ليتوانيا، وقال عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليغرام إن رحلته التي تستغرق يومين إلى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ستركز على المخاوف الأمنية وآمال أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبناء شراكات في إنتاج الطائرات بدون طيار وقدرات الحرب الإلكترونية، ومن المتوقع أن يزور إستونيا ولاتفيا.

طويلة الأمد

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا للصحفيين: «نعلم مدى التعب في هذه الحرب الطويلة الأمد، ونحن مهتمون بانتصار أوكرانيا الكامل فيها في أقرب وقت ممكن».

وتعد هذه الدول الصغيرة من بين أقوى الداعمين السياسيين والماليين والعسكريين لأوكرانيا، ويشعر البعض في دول البلطيق بالقلق من أنها قد تكون الهدف التالي لموسكو.

ولقد دفعوا حلفاء كييف الغربيين الآخرين إلى توفير أسلحة متطورة بشكل متزايد منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.

و استولى جوزيف ستالين على الدول الثلاث وضمها خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن تستعيد استقلالها مع تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991. وانضمت هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2004، ووضعت نفسها تحت الحماية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وقال الرئيس الإستوني آلار كاريس في بيان: «لقد فعلت الدول الديمقراطية الكثير لمساعدة أوكرانيا، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد معًا حتى تفوز أوكرانيا ويخسر المعتدي».

وأضاف: «ثم هناك أمل في أن يظل هذا آخر عدوان عسكري في أوروبا، حيث يريد شخص ما أن يملي على جيرانه بالصواريخ والطائرات بدون طيار والمدافع ما هي الخيارات السياسية التي يمكن اتخاذها».

دعم صارم

وفي رسالته على برقية، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لدول البلطيق لدعمها «الصارم» لأوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية، في إشارة إلى عام 2014 عندما بدأ العدوان الروسي بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني.

وقال مسؤول في القوات الجوية الأوكرانية إن التصعيد الروسي الأخير للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار يستنزف موارد الدفاع الجوي الأوكرانية، مما يترك البلاد عرضة للخطر ما لم تتمكن من تأمين المزيد من إمدادات الأسلحة.

تراجع الدعم

وكانت دبلوماسية زيلينسكي الدولية النشطة خلال الحرب ضرورية لمواصلة الضغط على الدول الصديقة لمواصلة تزويد كييف بأسلحة بمليارات الدولارات، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية وأنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية وصواريخ كروز ستورم شادو البريطانية.

لكن هذا الدعم تراجع في الآونة الأخيرة. إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال مليارات الدولارات من المساعدات الإضافية إلى كييف عالقة في الكونجرس، كما أن تعهد أوروبا في مارس بتقديم مليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرًا لم يفِ بالمتطلبات، حيث تم تسليم حوالي 300 ألف فقط حتى الآن..

وفي الوقت نفسه، استمرت الضربات بعيدة المدى التي تشنها قوات الكرملين.

وقال رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن الهجوم بصواريخ روسية من طراز إس-300 في وقت سابق، هو الأول من نوعه.

وقال على تيليجرام إن الروس ضربوا مخيمًا صيفيًا غير مأهول على مشارف المدينة الشمالية الشرقية. ولحقت أضرار بالعديد من المباني ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وواصلت أوكرانيا أيضًا محاولاتها لضرب أهداف داخل روسيا.

التصعيد الروسي الأخير للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار:

يستنزف موارد الدفاع الجوي الأوكرانية

يترك أوكرانيا عرضة للخطر ما لم تتمكن من تأمين المزيد من إمدادات الأسلحة