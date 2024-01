شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكافح الفساد بمراقبة وجبات المسؤولين.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضع حملة الصين الشاملة لمكافحة الفساد هدفًا آخر في مرماها وهو وجبات المسؤولين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن بيان صادر عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين صدر يوم الأربعاء، أن السلطات سوف تعاقب بصرامة المسؤولين الذين يخالفون التوقعات المتعلقة بتناول الطعام والشراب، مثل جعل مرؤوسيهم يدفعون ثمن الوجبات.

وأشارت وكالة بلومبرج إلي أن التدقيق المكثف يُعد جزءًا من حملة عميقة لمكافحة الفساد، تشمل قطاعات تمتد من المالية إلي الصحة.

القضاء علي الفساد

وكان الرئيس شي جين بينج، الذي جعل من القضاء علي الفساد سمة مميزة لقيادته، قد توعّد هذا الأسبوع بـ"عدم الرحمة" في معركته، وتعهد بالقضاء على "المخاطر الخفية".

وقضت محكمة صينية الشهر الماضي، بالسجن مدى الحياة بحق مدير بنك الصين السابق شو جو جين، الذي جرى ترحيله من الولايات المتحدة قبل عامين بناء على إحدى أكبر عمليات الاحتيال المصرفية في الصين.

ويأتي الحكم فيما يزداد عدد المصرفيين الرفيعي المستوى، الذين سقطوا في الحملة ومدتها عامين، التي أطلقتها الصين لاقتلاع الفساد في صناعة المال.

وأسقطت الحملة أكثر من 100 مسؤول ورئيس تنفيذي العام الماضي وحده.