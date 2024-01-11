نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها زارت فياض وعبود عارضة أوضاع القطاع

عرض رئيس نقابة "موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها" في لبنان، عبد الهادي كمال العبيدي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لاوضاع القطاع.

واوضح بيان للنقيب العبيدي انه "تم البحث في خلال اللقاء في سبل العمل لاستكمال مشروع استبدال القوارير - القديمة المهترئة أو صيانتها بحسب القرار رقم 175 وتعديلاته، لاسيما ان العوامل الطبيعية وسوء الاستعمال في مخيمات اللاجئين على الاراضي اللبنانية تنتج عنه وجود قوارير إضافية تدخل ال الاسواق وتخرج الجديدة من الاسواق تحتاج للاستبدال أو الصيانة، مما يحتم إستكمال المشروع إما بالاستبدال أو إطلاق مشروع الصيانة".

وأشار الى ان الوفد عرض "الآلية المعمول بها وما آلت اليه لغايه تاريخه وقدأبدى الوزير الدكتور وليد فياض تفهما للاسباب الموجبة، واعدا بدرس المشروع بما يخدم ويحقق السلامة العامة".

وفي السياق منفصل، زار وفد النقابة محافظ مدينة بيروت مروان عبود وأطلعه على سير نشاط وعمل النقابة، لجهة توفير مستلزمات السلامة - العامة تلافيا للوقوع أي حوادث تنتج عن الاستعمال. كما طرح الوفد موضوع إمكانية خفض الرسوم البلدية والقيم التأجيرية لوكلاء النقابة المعتمدين.