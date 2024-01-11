الدفاع الروسية: الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت 710 جنود خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 710 جنود خلال الـ 24 ساعة الماضية بجانب معدات عسكرية في 126 منطقة و29 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس "إن القوات الروسية قضت على نحو 30 عسكرياً أوكرانياً ودمرت معدات حربية على محور زابوروجيا"، مشيرة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح بلغت نحو 240 عسكرياً وتدمير العديد من المعدات الحربية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وأوضح البيان أن القوات الروسية قضت أيضا على أكثر من 145 عسكريًا للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، منوها بتدمير مركبتين عسكريتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز "أكاتسيا" على هذا المحور، وإصابة مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، اعترضت الدفاعات الروسية فجر اليوم ثلاث مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعات روستوف وتولا وكالوجا.

وأوضحت أنه فجر اليوم تم إحباط محاولة من قبل كييف بتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، ولم تشر إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء هذه الهجمات الأوكرانية.