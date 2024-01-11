اغتيال قائد القوة الجوية لحزب الله جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد القوة الجوية التابعة لحزب الله في جنوبي لبنان، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، فيما نعى حزب الله أربعة من مقاتليه استشهدوا "على طريق القدس "، وأعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ردا على اغتيال القيادي في حماس ، صالح العاروري، والقيادي الميداني في صفوف الحزب، وسام الطويل.‏

وجاء في بيان صدر عن حزب الله أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد)، قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".‌‏

وأعلن حزب الله منذ صباح اليوم تنفيذ 8 عمليات ضد مواقع وقوات إسرائيلية، من بينها مقر قيادة المنطقة الشمالية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في صفد، في حين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة بالمدفعية وطائراته الحربية والمسيرة على مواقع جنوبي لبنان، استهدفت مقاتلين ومواقع لحزب الله.

المصدر : وكالات