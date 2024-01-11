"الجنينة بتولع".. ماذا حدث في حديقة الحيوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد 7 شهور على غلق حديقة الحيوان، عادت لتتصدر المشهد بسحابة دخان غطت سماء ميدان الجيزة معلنة نشوب حريق داخل أول وأقدم حديقة حيوان في أفريقيا والشرق الأوسط.

مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من الخدمات المعينة باندلاع حريق داخل حديقة الحيوان وتحرك سيارة إطفاء للسيطرة على نيرانه.

معاينة الحماية المدنية بينت نشوب حريق بمخلفات أخشاب حالت سرعة تدخل رجال الإطفاء دون امتدادها إلى أقفاص الحيوانات مع تنفيذ عملية التبريد.

في وقت سابق، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان تسلم الحديقة اعتبارا من الأحد 9 يوليو 2023؛ لبدء عملية التطوير لتكون على غرار حدائق الحيوان العالمية.