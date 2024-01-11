عقيص: لبنان لن يكون ولاية ايرانية في اي لحظة ونحن مع إخراجه كلياً من هذه الحرب

أشار النائب جورج عقيص، الى أننا "مع إخراج لبنان كلياً من هذه الحرب اسوة بكامل الدول العربية، فلبنان جعل ارضه ساحة لمنظمة التحرير وغيرها"، معتبراً أن "كل الدول استعملت هذه الساحة لخدمة مشاريعها سواء كانت اسرائيل او ايران، وما نطالب به هو عدم جعل لبنان ساحة".

وشدد عقيص، في حديث لـ"MTV"، على أن "لبنان لن يكون ولاية ايرانية في اي لحظة من اللحظات"، لافتاً الى أن "ما يحمي لبنان هو شرعية داخلية عنوانها تطبيق اتفاق الطائف بدءا من حصر السلاح بيد الجيش وشرعية دولية من خلال الالتزام بالقرارات الدولية".

وفي الملف الرئاسي، رأى أن "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية هي لإعطاء رسالة بأننا لن نرتبط بأي نزاع ولن نذهب الى أي طاولة مفاوضات من دون رئيس"، مضيفاً "تجربة الرئيس ميشال عون وإخضاعنا تحت الفراغ لانتخاب رئيس كيفما كان لن ننجرّ إليها".