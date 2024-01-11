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الدفاع المدني افتتح مركزاً للتدريب على اطفاء الحرائق بالأماكن المغلقة في صور بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية باليونيفيل

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دشَّن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار برعاية وحضور قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان جوفاني برافا موزيكورو، مركز التدريب على الاطفاء في الأماكن المغلقة في مدينة صور وهو كناية عن 7 حاويات متلاصقة مكللة ببرج على رأسها وهي مقدمة من قبل الكتيبة الإيطالية في قوات اليونيفيل، وثبتت على أرض ملاصقة لمركز صور الإقليمي والعضوي مقدمة من قبل إتحاد بلديات صور.

وحضر حفل التدشين إلى جانب خطار، النائب عناية عز الدين، النائب علي خريس، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في "حركة أمل" بسام طليس، قائمقام صور بالوكالة محمد جفال، رئيس إتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، وعدد من مدراء المستشفيات، رجال الدين، الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.

وفي الختام، تم قص شريط الإفتتاح، والتأم الجميع للمشاركة في قطع قالب حلوى احتفاءً بالمناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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